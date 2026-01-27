İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul\'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85\'e çıktı
27.01.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

Kentte mesainin bitmesiyle birlikte artan trafik nedeniyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Küçükçekmece-Avcılar arasında çift yönlü yoğunluk gözlenirken, Haramidere mevkisi Ankara istikameti ve Edirne istikameti yan yolda, TÜYAP mevkisinde ise çift yönlü yoğunluk etkili oluyor.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde Ankara istikametinde araçlar yavaş ilerliyor. Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili oluyor.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda ise trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli ile Maltepe arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki yoğunluk Kadıköy'den, Fatih Sultan Mehmet köprüsündeki yoğunluk ise Ümraniye mevkisinden başlıyor.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye-Ataşehir ve Ataşehir-Sancaktepe arasında yoğunluk gözleniyor.

Yoğunluk nedeniyle toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluşurken, bazı noktalarda sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83 ölçüldü.

Kaynak: AA

İstanbul, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Şanlıurfa’da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı Şanlıurfa'da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Suriye’de, Brezilya’dan gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi Suriye'de, Brezilya'dan gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’u fırtına vurdu Çatılar uçtu İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu
Trump’a darbe, Minnesota’da Cumhuriyetçi aday valilik yarışından çekildi Trump'a darbe, Minnesota'da Cumhuriyetçi aday valilik yarışından çekildi
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar

21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
20:56
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
20:30
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 22:01:19. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.