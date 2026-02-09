İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı

09.02.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkisi Topkapı istikameti ile Haramidere mevkisi Beylikdüzü yönünde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolunda Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğun trafik gözleniyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda araçlar yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında her iki istikamatte yoğunluk yaşanıyor.

Kadıköy ve Tuzla arasındaki sahil yolunda hafif yoğunluk görülürken, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Yoğunluk nedeniyle toplu taşıma duraklarında kalabalık oluşurken, bazı noktalarda sürücüler yavaş ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

19:06
Kante oynuyor mu Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11’leri belli oldu
Kante oynuyor mu? Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11'leri belli oldu
18:17
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:22
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 19:12:46. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.