İstanbul'da Aranan İki Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İstanbul'da Aranan İki Suçlu Yakalandı

12.01.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasten öldürme ve örgütlü suçlardan aranan F.T.A. ve K.Ş. İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul'da kasten öldürme, örgüt kapsamında suç işleme, kasten yaralama gibi suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce haklarında çok sayıda suçtan aranma ve dosya firarisi kaydı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, kasten öldürme, örgüt kapsamında suç işleme, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliği tehlikeye sokma, tehdit ve uyuşturucu madde ile bağlantılı suçlar başta olmak üzere birden fazla suçtan arandıkları tespit edilen F.T.A. ve K.Ş., 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet sorguları tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İstanbul'da Aranan İki Suçlu Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Uzatmalarda tam 3 gol El Clasico’yu kazanan Barcelona Süper Kupa’nın sahibi Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi
Hadise’nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk’ten Gazze hatırlatması Hadise'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk'ten Gazze hatırlatması
Bina yöneticisinin feci sonu Kontrol etmek için çıktı, canından oldu Bina yöneticisinin feci sonu! Kontrol etmek için çıktı, canından oldu
Ters yöne giren araç dehşet saçtı Ters yöne giren araç dehşet saçtı

20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:42
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
19:45
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 21:58:28. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Aranan İki Suçlu Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.