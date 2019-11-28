İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobildeki kişi yaralandı

Bariyerlerin yola devrilmesi nedeniyle bir süre kontrollü geçişin sağlandığı yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

Kazada araçta bulunan ve yaralanan Osman D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Beşiktaş 'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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