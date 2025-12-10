İstanbul'da beton mikserine düşen sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
İstanbul'da beton mikserine düşen sürücü yaşamını yitirdi

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da beton mikserine düşen sürücü yaşamını yitirdi
10.12.2025 23:17
Arnavutköy'de, beton mikserinin temizliği sırasında içeri düşen sürücü hayatını kaybetti.

İstanbul Arnavutköy'de, çalışır vaziyetteki beton mikserinin temizliğini yaptığı sırada içerisine düşen sürücü hayatını kaybetti. Olay, saat 22.15 sıralarında Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre, beton mikseri sürücüsü, mikserini hortumunu temizlemek için aracı yol kenarına park etti. Sürücü, temizlik yaptığı sırada çalışır vaziyetteki mikserin hortumundan içeriye düştü. Feci şekilde hayatını kaybeden sürücünün vücudu parçalandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İş Kazası, İstanbul

