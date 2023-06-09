İstanbul'da bir AVM'deki restoranda LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddia edildi! Açıklama geldi

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İstanbul Şişli'de bulunan Kanyon Alışveriş Merkezi'nde aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldığı iddia edildi.

VATANDAŞ KAMERAYA ALDI

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü. Tuvaletin kapısında hem erkek hem de kadın sembollerine yer verilirken, bu sembollerin altında da LGBT'lilere ait gökkuşağının bulunduğu görüntülere yansıdı. Öte yandan tuvaletin içinde ise İngilizce olarak "büyük düşün" yazdığı görüldü.

"GÖRSEL ÖĞELER FARKLI ALGILARA NEDEN OLDU"

Öte yandan çıkan haberlerin ardından restorandan açıklama geldi. Metinde şu ifadeler yer aldı: "Saygıdeğer kamuoyu ve değerli basın mensupları; Kiracısı olduğumuz Kanyon AVM'de bulunan USLA restoranımızdaki görsel öğeler istemediğimiz farklı algılara neden olmuş ve haberleştirilmiştir. Diğer tuvaletlerin yoğun olduğu zamanda ortak kullanım için tasarlanan alanlarımız, bu sebeple yeniden düzenlenmiştir. Yanlış anlaşılmadan dolayı üzüntülerimizi paylaşırız."