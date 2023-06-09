İstanbul'da bir AVM'deki restoranda LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddia edildi! Açıklama geldi - Son Dakika
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İstanbul'da bir AVM'deki restoranda LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddia edildi! Açıklama geldi

09.06.2023 08:39

İstanbul'da bulunan bir AVM'nin içerisindeki restoranda LGBT'liler için tuvalet açıldığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından restoran tarafından yapılan açıklamada, "Restoranımızdaki görsel öğeler istemediğimiz farklı algılara neden olmuş ve haberleştirilmiştir. Diğer tuvaletlerin yoğun olduğu zamanda ortak kullanım için tasarlanan alanlarımız, bu sebeple yeniden düzenlenmiştir. Yanlış anlaşılmadan dolayı üzüntülerimizi paylaşırız." denildi.

İstanbul Şişli'de bulunan Kanyon Alışveriş Merkezi'nde aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldığı iddia edildi.

VATANDAŞ KAMERAYA ALDI

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü. Tuvaletin kapısında hem erkek hem de kadın sembollerine yer verilirken, bu sembollerin altında da LGBT'lilere ait gökkuşağının bulunduğu görüntülere yansıdı. Öte yandan tuvaletin içinde ise İngilizce olarak "büyük düşün" yazdığı görüldü.

İstanbul'da bir AVM'deki restoranda LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddia edildi! Açıklama geldi

"GÖRSEL ÖĞELER FARKLI ALGILARA NEDEN OLDU"

Öte yandan çıkan haberlerin ardından restorandan açıklama geldi. Metinde şu ifadeler yer aldı: "Saygıdeğer kamuoyu ve değerli basın mensupları; Kiracısı olduğumuz Kanyon AVM'de bulunan USLA restoranımızdaki görsel öğeler istemediğimiz farklı algılara neden olmuş ve haberleştirilmiştir. Diğer tuvaletlerin yoğun olduğu zamanda ortak kullanım için tasarlanan alanlarımız, bu sebeple yeniden düzenlenmiştir. Yanlış anlaşılmadan dolayı üzüntülerimizi paylaşırız."

İstanbul'da bir AVM'deki restoranda LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddia edildi! Açıklama geldi
YORUMLAR (5)
  • GÖKHAN KARABULUT: Siz ne kadar zeki sanıyorsunuz kendinizi. Yapın edin yanlış anlaşıldı deyin. Ahlaksızlar !!! Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
  • Hakim ATMACA: Allah’ın laneti üzerinize olsun siz ve sizin gibilerin Cevap Yaz 41 4 Yayından Kaldır
  • ersin yücel: Yedik mi ? ASLA… yavaş yavaş milletin algısına yerleştirmeye çalışıyor.bunu haber yapan da aynı zihniyette. Allah’ım sen koru bizi evlatlarımızı Cevap Yaz 42 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel İstanbul'da bir AVM'deki restoranda LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddia edildi! Açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir AVM'deki restoranda LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddia edildi! Açıklama geldi - Son Dakika
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