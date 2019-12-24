İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini yaralayan kişi intihar etti - Son Dakika
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İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini yaralayan kişi intihar etti

6 saat önce

Kağıthane'de, boşanma aşamasında olduğu eşini ağır yaralayan kişi intihar etti.

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini yaralayan kişi intihar etti, System.String[]

Kağıthane'de, boşanma aşamasında olduğu eşini ağır yaralayan kişi intihar etti.

Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki bir iş yerinde Yasin E, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi Öznur E'ye ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Yasin E'yi Barbaros Caddesi'ndeki bir parkta başına ateş ederek intihar etmiş halde buldu.

Seyrantepe Mahallesi, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:24 Kaynak: AA
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