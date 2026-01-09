İstanbul'da Cinayet: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Cinayet: 5 Şüpheli Tutuklandı

09.01.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nuriye Dilmaç'ın kaybolmasının ardından eski eşi ve ailesi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.

İstanbul'da bir kadının öldürüldükten sonra Şile'deki hafriyat döküm alanına gömüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kartal'da 20 Mart 2024'te Nuriye Dilmaç'tan haber alınamaması üzerine, Dilmaç'ın kız kardeşi ve babası kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine Dilmaç'ın kaybıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İncelenen HTS kayıtlarının ardından derinleşen soruşturma kapsamında dosyaya şüpheli olarak eklenen Dilmaç'ın eski eşi D.D, çocuğu E.D. ile eski eşinin kardeşleri E.D, Z.D. ve C.D. gözaltına alındı.

Maktul Dilmaç'ın oğlu şüpheli E.D. verdiği ifadede annesini, babası D.D'nin boğarak öldürdüğünü ve Şile'deki hafriyat döküm alanına çuval içerisinde gömdüklerini söyledi.

E.D'ye olay yerinde yer gösterme işlemi yaptırılmasının ardından, iş makineleriyle ve kadavra köpekleriyle kazı çalışmalarına başlandı.

Ek delillerin ardından 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye götürüldü.

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 6'sı tutuklama istemiyle 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, maktulün eski eşi D.D'nin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin de adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Maktulün cesedini bulmak için başlatılan kazı ve arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Şile, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Cinayet: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:25:11. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Cinayet: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.