İstanbul'da cinayet soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

İstanbul'da bir kadının öldürülüp Şile'deki hafriyat döküm alanına gömüldüğü iddiasına ilişkin tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kartal'da 20 Mart 2024'te Nuriye Dilmaç'tan haber alınamaması sebebiyle Dilmaç'ın kız kardeşi ve babasının kayıp başvurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı. Böylece olaya ilişkin tutuklananların sayısı 6'ya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Dilmaç'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmaların da detaylarına ulaşıldı.

Çalışmalar kapsamında şüphelenilen aile üyelerini takibe alan ekipler, Dilmaç ile aile içi şiddet nedeniyle 10 yıl önce boşandıklarını belirledikleri eski eşi D.D ile çocuklarının ve yakın akrabalarının telefon görüşmelerini, banka hesaplarını ve HTS kayıtlarını incelemeye başladı.

İncelemelerde, D.D'nin eski eşinin sürekli başka erkeklerle görüştüğüne ilişkin söylentilerle ilgili Dilmaç'ın ailesini arayarak uyardığı, buna son vermezse eski eşini öldürüp Paşaköy'deki eski evlerinin bahçesine gömeceğine ilişkin tehditlerde bulunduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında D.D'nin Dilmaç'ı öldürmek için plan yaptığını, bunun için arkadaşı S.K'ye isimsiz bir telefon hattı aldırdığı ve hattı daha önce kullandığı cep telefonuna taktırdığını belirlendi.

Çalışmalarda, D.D'nin, şüpheli M.S'ye eşiyle görüşmesine yardımcı olması konusunda baskı yaptığı, bunun üzerine M.S'nin söz konusu hat üzerinden Dilmaç'ı arayıp kendisini otel çalışanı olarak tanıttığı, buluşmak istediği ve Samandıra'da bir yerde buluşmak üzere randevulaştıkları, bu şekilde Dilmaç'ın tuzağa çekildiği anlaşıldı.

D.D'nin, M.S'nin kullandığı araçla buluşma yerine gittiğini ve oğlu E.D. ile aracın bagajında saklandıklarını belirleyen ekipler, aracın arka koltuğuna binen Dilmaç'ın burada D.D tarafından iple boğdurulduğunu tespit etti.

Zanlıların emniyette alınan ifadelerinden de yola çıkılarak yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin daha sonra cesedi çuvala koyarak araçla eski evlerinin yakınlarına geldikleri, iki kamyon bahçe toprağı satın alarak çuval içindeki cesedi de kamyonlardan birine yükledikleri, toprağı hafriyat atık alanına boşaltmak için iki araçla yola çıktıkları belirlendi.

Çalışmalarda, şüphelilerin Dilmaç'ı Şile'de gömdükten sonra maktule ait telefonu 3 gün boyunca gezdirdikleri, böylece farklı yerlerden gelen konum sinyalleri ve aramalara verilen 10 saniyelik cevaplarla Dilmaç'ın hayatta olduğunu düşündürmeye, muhtemel şüpheyi farklı kişilerin üzerine çekmeye çalıştıkları tespit edildi.

Araştırmalarını derinleştiren ekiplerin, isimsiz hat üzerinden yapılan telefon trafiğinden hareketle zanlılara ulaştığı öğrenildi.

Maktulün cesedini bulmak için başlatılan kazı ve arama çalışmalar ise devam ediyor.

Ne olmuştu?

Kartal'da 20 Mart 2024'te Nuriye Dilmaç'tan haber alınamaması üzerine, Dilmaç'ın kız kardeşi ve babası kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

İncelenen HTS kayıtlarının ardından derinleşen soruşturma kapsamında dosyaya şüpheli olarak eklenen Dilmaç'ın eski eşi D.D, çocuğu E.D. ile eski eşinin kardeşleri E.D, Z.D. ve C.D. gözaltına alınmıştı.

Maktul Dilmaç'ın oğlu şüpheli E.D. verdiği ifadede annesini, babası D.D'nin boğarak öldürdüğünü ve Şile'deki hafriyat döküm alanına çuval içerisinde gömdüklerini söylemişti.

E.D'ye olay yerinde yer gösterme işlemi yaptırılmasının ardından, iş makineleriyle ve kadavra köpekleriyle kazı çalışmalarına başlanmıştı.

Ek delillerin ardından 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükselmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye götürülmüştü.

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 6'sı tutuklama istemiyle 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, maktulün eski eşi D.D'nin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin de adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.