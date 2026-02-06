İstanbul'da Çocuk İstismarı Operasyonu: 51 Tutuklama - Son Dakika
İstanbul'da Çocuk İstismarı Operasyonu: 51 Tutuklama

06.02.2026 19:49
İstanbul'da çevrim içi cinsel istismar içerikleriyle ilgili 51 şüpheli tutuklandı; soruşturma sürüyor.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çevrim içi iletişim uygulamalarından çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri satın aldıkları ve dijital ortamda depoladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 51 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha yakalanırken, gözaltı sayısı 51'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan 51 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 51 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber suçlarla ilgili yaptığı çalışmada, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüphelileri tespit etmişti.

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede suça konu içerik tespit edilen 47 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla, gözaltı sayısı 49'a yükselmişti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Suç

