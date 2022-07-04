Son dakika haberi... İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli hakkında yakalama kararı

04.07.2022 09:50

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli hakkında yakalama kararı İstanbul'da 12 ilçede yapılan operasyonlarda aranan 20 şüpheliden 19'u yakalandıİSTANBUL İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 19...

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli hakkında yakalama kararı

İstanbul'da 12 ilçede yapılan operasyonlarda aranan 20 şüpheliden 19'u yakalandı

İSTANBUL İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 19 zanlı yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün kamplarına girip çıktıkları öne sürülen 20 şüpheli tespit edildi. Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen zanlıların yakalanması için harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, bu sabah 12 ilçede 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, örgütle bağlantılı 19 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyonda çok sayıda dijital malzemeye ve örgütsel dokümana da el konuldu. Yakalanan DEAŞ zanlıları, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri devam ederken, firari durumda olan bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalarda, yakalanan şüphelilerin Suriye ve Irak'taki DEAŞ kamplarına gittiklerine ve şiddet eylemleri için ülkeye geri döndüklerine belirlendi.

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Son dakika haberi... İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU Son dakika haberi... İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan haklarında yakalama kararı olan 17 suçluya operasyon Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan haklarında yakalama kararı olan 17 suçluya operasyon
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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