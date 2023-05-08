İstanbul'da koltuktan dışarı fırlayan sürücü, kendi kullandığı otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi - Son Dakika
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İstanbul'da koltuktan dışarı fırlayan sürücü, kendi kullandığı otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi

08.05.2023 07:43

Kağıthane'de süratli şekilde seyrettiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, direklere çarpıp devirdikten sonra etrafında birkaç kez dönüp geçtiği yan yolda durabildi. Dehşet anları kameralara yansırken, koltuktan dışarıya fırlayarak kendi aracının altında kalan sürücü hastanede can verdi. Araçtaki iki kişiden birinin de ağır şekilde yaralandığı ortaya çıktı.

Dün saat 23.30 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücü Cemil Ünal (24) cadde üzerinde süratli şekilde seyretmeye başladı.

KENDİ ETRAFINDA DÖNEREK YAN YOLDA DURABİLDİ

Sürücü bir süre sonra yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aşırı hız nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan araç, direklere çarparak devirdikten sonra kendi etrafında birkaç kez dönerek geçtiği yan yolda durabildi.

İstanbul'da korkunç kaza! Koltuktan dışarı fırlayan sürücü kendi aracının altında kalarak can verdi

KENDİ ARACININ ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Kaza sonucu koltuktan dışarıya fırlayan sürücü Ünal, kendi aracının altında kalarak ağır şekilde yaralanırken, araçtaki Yasin Erdoğan ağır, Berat Yılmaz ise hafif şekilde yaralandı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve diğer iki yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

İstanbul'da korkunç kaza! Koltuktan dışarı fırlayan sürücü kendi aracının altında kalarak can verdi

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Hemen ameliyata alınan yaralılardan sürücü Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İtfaiye ekiplerinin cadde üzerinde önlem aldığı kazada, araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kağıthane, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da koltuktan dışarı fırlayan sürücü, kendi kullandığı otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da koltuktan dışarı fırlayan sürücü, kendi kullandığı otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi - Son Dakika
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