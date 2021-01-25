İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamayacak.

Hava muhalefeti nedeniyle İDO'nun Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor. Ayrıca, 17.00'de yapılması planlanan Yenikapı- Yalova ile 17.45'te planlanan Yalova-Yenikapı karşılıklı dış hat seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Şehir Hatları A.Ş'nin de Kadıköy-Karaköy- Eminönü seferleri, Kadıköy- Beşiktaş seferleri ve 17.30 Kabataş-Karaköy-Bostancı seferleri yapılamayacak.