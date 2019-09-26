İstanbul'da deprem - Avcılar - Görgü tanığı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:03 Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem kaydedildi. Depremin yerin 6.99 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer alan değerlendirmeye göre, Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.
Silivri açıklarında 13.59'da, 5,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul ve çevresinde hissedildi.
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