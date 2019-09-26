Son Dakika Haberleri: İstanbul'da deprem - Avcılar - Görgü tanığı
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İstanbul'da deprem - Avcılar - Görgü tanığı

2 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem kaydedildi. Depremin yerin 6.99 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer alan değerlendirmeye göre, Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.

Silivri açıklarında 13.59'da, 5,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul ve çevresinde hissedildi.

İstanbul'da deprem - Avcılar - Görgü tanığı

Marmara Denizi, İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:03 Kaynak: AA
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