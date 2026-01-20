İstanbul'da DHKP/C Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da DHKP/C Operasyonu

20.01.2026 09:37
DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DHKP/C terör örgütüne yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yurt dışından gönderilen paraların takibini engellemek amacıyla bu paraların nakit olarak dolaşıma sokulduğu, cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarının finansal olarak desteklendiği değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 3 ayrı soruşturma dosyası üzerinden operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, sol silahlı terör örgütlerinin finansmanına yönelik MASAK verileri, HTS/BAZ çakışmaları, örgütsel yapı şemaları ve diğer çalışmalar doğrultusunda Ataşehir, Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Yurt dışından gönderilen paraların takibini engellemek amacıyla bu paraların nakit olarak dolaşıma sokulduğu, cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarının finansal olarak desteklendiği değerlendirilen 4 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Aramalarda delil niteliği taşıdığı değerlendirilen materyallere de el konuldu.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da DHKP/C Operasyonu - Son Dakika

