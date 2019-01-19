Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dhkp-C Üyesi Terörist Yakalandı

İstanbul'da Dhkp-C Üyesi Terörist Yakalandı

34 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, birçok eylemin azmettircisi olarak aranan DHKP-C'li E.D. yakalandı.

İstanbul'da Dhkp-C Üyesi Terörist Yakalandı, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, birçok eylemin azmettircisi olarak aranan DHKP-C'li E.D. yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yeni bir çalışma başlattı. Örgüt içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve çok sayıda eylemin azmettiricisi olarak aranan DHKP-C'li E.D. adlı hücre üyesinin izini süren terör polisi, zanlıyı 16 Ocak'ta şafak vakti düzenlenen operasyonla yakaladı.

Polis, yakalanan E.D.'nin, iki hafta önce Beyoğlu'nda örgüt üyesi B.D.E. tarafından otoparka düzenlenen bombalı saldırının azmettiricisi olup olmadığını araştırıyor.

Yakalanan E.D. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından dün akşam mahkemeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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