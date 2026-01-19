İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,2660 liradan, avro 50,3470 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 43,2660 liradan alınan dolar, 43,2640 liradan satılıyor. 50,3450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,3470 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,2490, avronun satış fiyatı ise 50,2740 lira olmuştu.
