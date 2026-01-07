İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,0450 liradan, avro 50,3690 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,0430 liradan alınan dolar, 43,0450 liradan satılıyor. 50,3670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,3690 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,0400, avronun satış fiyatı ise 50,4450 lira olmuştu.
