İstanbul'da "Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi" - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da "Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi"

10.06.2022 23:50
İstanbul'da "Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi ve Ödül Töreni" düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi ve Ödül Töreni" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, okullarda gelişim vizyonuna sahip güvenilir ortamların oluşturulması, iyi örnek kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması ve bunların diğer okullar tarafından model alınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Proje sergisine 5 farklı temada İstanbul'dan 5 bin 506 başvuru yapılırken, 104 proje ödül almaya ve sergilenmeye hak kazandı.

İstanbul Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri Salonu'ndaki sergi açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, katkı sağlayan eğitimci ve uzmanlara teşekkür ederek, çalışmadan çok iyi sonuçlar alınacağını vurguladı.

Yazıcı, ülke genelinde devam eden iyi örnek çalışmalarının, birbiriyle etkileşim halinde olan öğretmenler açısından çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Eğitimin öznesi öğretmen. Öğretmenin bizzat sınıf içerisindeki öğrenmeye ilişkin hakimiyeti, kullandığı yöntem ve teknikler, öğretmenlik meslek bilgisi ve becerisi, öğrenciyle kurabileceği iletişim, göz göze, yürek yüreğe temas, elinin her an öğrencinin üzerinde olmasını sağlayabilecek temel insan ilişkileri yaklaşımı gibi birçok unsur, öğretmeni vazgeçilmez kılıyor." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen etkileşimini çok önemsediğini kaydeden Yazıcı, "Bakanlığımız, belki dünyanın imrendiği en önemli bilişim ağlarından biri olan EBA'nın yanına ÖBA'yı yani öğretmenler arası etkileşimi sağlayacak, öğretmenin öğrenmesini sürekli kılacak bir dijital ortam oluşturdu." dedi.

İstanbul'un 39 ilçesinden gelen 104 proje sahibinin ödül aldığı etkinliğe, ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

İstanbul'da Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi
İstanbul'da Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi
İstanbul'da Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi
İstanbul'da Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:48 Meteoroloji uyardı: Hafta sonu İstanbul dahil 7 ile sağanak yağış bekleniyor
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
21:33 Selçuk Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı
21:21 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'GES' yorumu: İşe yaramaz, çalışmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 00:37:11. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da "Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement