İstanbul'da emniyetin önündeki intihar girişimi polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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İstanbul'da emniyetin önündeki intihar girişimi polisi harekete geçirdi

18.05.2022 23:38
İstanbul'da emniyetin önündeki intihar girişimi polisi harekete geçirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde intihar girişiminde bulunan ve müzakereci tarafından ikna edilen kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde intihar girişiminde bulunan ve müzakereci tarafından ikna edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin önüne otomobille gelen Soner Ç. (38), başına silah dayayarak intihar girişiminde bulundu.

Polis ekipleri, olay yerine müzakereci çağırdı. Müzakerecinin ikna ettiği Soner Ç, gözaltına alındı.

Olay nedeniyle emniyetin önünde polis hareketliliği yaşandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İntihar, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da emniyetin önündeki intihar girişimi polisi harekete geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da emniyetin önündeki intihar girişimi polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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