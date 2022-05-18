İstanbul'da emniyetin önündeki intihar girişimi polisi harekete geçirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde intihar girişiminde bulunan ve müzakereci tarafından ikna edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin önüne otomobille gelen Soner Ç. (38), başına silah dayayarak intihar girişiminde bulundu.
Polis ekipleri, olay yerine müzakereci çağırdı. Müzakerecinin ikna ettiği Soner Ç, gözaltına alındı.
Olay nedeniyle emniyetin önünde polis hareketliliği yaşandı.
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