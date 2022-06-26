İstanbul genelinde 35 ayrı otodan far hırsızlığı olayına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayı Önder Ç., Atilla S., Can A. K., Özcan K., Mehmet C.V., olduğu tespit edildi. Şahısları yakalamaya yönelik 21 Haziran günü Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde toplam 9 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerinde Önder Ç. 3 adet suç kaydının olduğu, Atilla S. 22 adet suç kaydı, Can A.K. 6 adet suç kaydı, Özcan K. 2 adet suç kaydı, Mehmet C.V. 8 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da far hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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