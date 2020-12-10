İstanbul'da fidye şebekesine operasyon: 2'si polis 8 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da fidye şebekesine operasyon: 2'si polis 8 gözaltı

10.12.2020 22:35
İstanbul'da fidye şebekesine operasyon: 2'si polis 8 gözaltı, System.String[]

Fatih'te başkasına ait pasaport ve banka kartıyla para çekmek isterken gözaltına alınan şahsın ifadesiyle, aralarında polislerin de bulunduğu bir fidye şebekesi çökertildi.

Fatih'te başkasına ait pasaport ve banka kartıyla para çekmek isterken gözaltına alınan şahsın ifadesiyle, aralarında polislerin de bulunduğu bir fidye şebekesi çökertildi. Ürdünlü şahsın kaçırılmasına ilişkin olayın arkasında bulunduğu tespit edilen biri malulen emekli başkomiser ve iki görevde olan polis olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Aralık Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Fatih Koca Mustafapaşa'daki bir banka şubesindeki görevliler, para çekmek için gelen şahıstan şüphelenmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin gelmesinin akabinde yapılan incelemede şüpheli bir şahsın başkasına ait pasaport ve banka kartıyla şubeden 13 bin dolar çekmek istediği anlaşıldı.

Şebeke üyesi polisler de gözaltına alındı

Polis merkezine götürülen A.A isimli şahsın buradaki ifadesinde Ürdün uyruklu F.M.L.A isimli arkadaşının Suriyeli bir mafya grubunun eşini kaçırdığını itiraf etti. Kaçırılan kadının için 13 bin dolar fidye istediklerini söyleyen şahsın ifadesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin buluşma yeri olarak belirlediği adrese operasyon gerçekleştiren polis ekipleri U.B. isimli şahıs ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru M.Ç'nin bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Yine şüphelilere ait olduğu değerlendirilen bir araçta yapılan aramadaysa elleri kelepçeli vaziyette F.M.L.A. ve yanında malulen emekli başkomiser olduğunu söyleyen B.M.D. isimli şahıs olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Kaçırılan kadının Eyüp'te bir kafede tutulduğu ortaya çıktı

Gözaltına alınan şahısların ifadesinde kaçırılan kadının ise Eyüp ilçesinde bir kafede tutulduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin söz konusu işyerine yaptığı operasyonda, kaçırılan A.A.Y.A. isimli kadın şahıs ve yanında Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru F.Y. ile Ü.K. ve Y.Ö. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya karışan ve gözaltına alınan 2'si polis memuru toplam 8 kişi hakkındaki işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Pasaport, Banka, Fatih, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da fidye şebekesine operasyon: 2'si polis 8 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor Rasulayn'daki terör saldırısında şehit olan askerlerimizden birinin kimliği belli oldu Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Başakşehir'in dünyaca ünlü eski yıldızı Robinho, taciz nedeniyle hapse giriyor Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor Güney Kore'de koronavirüs salgını ile ilgili yeni araştırma: 6 metreden de bulaşabiliyor Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü         
22:28
İlk Pfizer aşısını yaptıran 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum İlk Pfizer aşısını yaptıran 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum         
22:04
Bu kadarına da pes! Ekmek pişirmek için toplanan kadınlardan 72'si koronavirüse yakalandı Bu kadarına da pes! Ekmek pişirmek için toplanan kadınlardan 72'si koronavirüse yakalandı         
21:49
Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı         
21:39
Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir         
21:16
Dünyanın en zengin bankacısı Joseph Safra hayatını kaybetti Dünyanın en zengin bankacısı Joseph Safra hayatını kaybetti         
21:01
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var         
19:53
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi         
18:43
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 22:46:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da fidye şebekesine operasyon: 2'si polis 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei