İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi - Son Dakika
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İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi

14.06.2022 10:07

- İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi Kağıthane'de bir çete iş adamından aldıkları 70 bin doları anlaşmazlık sonucu sahte döviz olarak geri verdi Çetenin evinde yapılan aramalarda 75 milyon lira değerinde döviz ve solüsyonlar ele geçirildi...

- İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi

Kağıthane'de bir çete iş adamından aldıkları 70 bin doları anlaşmazlık sonucu sahte döviz olarak geri verdi

Çetenin evinde yapılan aramalarda 75 milyon lira değerinde döviz ve solüsyonlar ele geçirildi

Gözaltına alınan 4 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Kağıthane'de bir iş adamı Afrikalı bir şahısla ticaret için anlaşarak 70 bin dolar verdi. Anlaşmazlık çıkınca da şahıs, parasını geri isteyen iş adamına sahte 70 bin dolar verdi. Dolandırıldığını anlayan adamın şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki adrese yaptığı operasyonda, özel kağıdı solüsyon dökerek dövize dönüştüren çeteyi çökertti. Evdeki aramalarda yaklaşık 75 milyon lira değerinde sahte dolar ve euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan 1'i tutuklandı. Operasyon ve şahsın solüsyonla banknotları dövize çevirme anları ise kameralara yansıdı.

Ankara'da aylar önce bir mekanda Afrika uyruklu bir arkadaşıyla oturan iş adamı F.K.'nin masasına arkadaşının arkadaşı olan Kamerun uyruklu Pierre Roland Herve N. geldi. Burada bir süre sohbet ederek vakit geçiren F.K., N.'ye beton santrali malzemeleri satışı yaptığını söyledi. Durumu fırsat bilen Kamerunlu N., kendisinin de Afrika ülkeleriyle ticaret yaptığını belirtti. Birbirlerinin numarasını alan ikili ardından mekandan ayrıldı. Aylar sonra Afrika ülkeleriyle ticaret yapmak için Kamerunlu Pierre Roland Herve N.'yi arayan iş adamı F.K. beton malzemeleri satın almak istediğini söyledi.

Film gibi dolandırıcılık olayı

Bunun üzerine İstanbul'a gelen iş adamı F.K., Kamerunlu N.'ye iş için 70 bin dolar verdi. Ancak bir süre sonra aralarında anlaşmazlık çıkınca F.K. verdiği parayı geri istedi. Kamerunlu N. ise 70 bin doları iş adamına geri verdi. Paraları teslim aldıktan sonra inceleyen iş adamı F.K. paralarda bir anormallik olduğunu fark etti. Hemen döviz bürosuna giden F.K. paraları kontrol ettirdiğinde sahte olduğunu öğrenerek şahsı cep telefonundan aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan iş adamı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Çilingirle açılan kasadan sahte dolar fışkırdı

Şikayetin ardından çalışma başlatan Gültepe Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önce iş adamı F.K.'yı dolandıran şahsın Gültepe Mahallesi'ndeki adresini tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, geçtiğimiz Salı günü eve operasyon düzenledi. Evde olan Kamerunlu Pierre Roland Herve N. polis tarafından etkisiz hale getirildikten sonra arama başlatıldı. İncelemeler esnasında Kağıthane polisinin dikkatini, evdeki 10 adet çelik kasa çekti. Kilitli olan kasalar çilingir yardımıyla açılınca içerisinde toplamda 21 milyon 300 bin adet siyah boyalı banknot, valizlerin içerisinde ise yaklaşık 7 milyon 432 bin lira değerinde 430 bin sahte dolar ele geçirildi. Devam eden aramalarda 5 adet de solüsyon bulunurken, el konulan paralarla birlikte Kamerunlu Pierre Roland Herve N. ise gözaltına alındı.

Kağıthane polisi 75 milyon lira değerinde döviz ele geçirdi

Öte yandan olayı derinleştiren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Afrika uyruklu şahısların Ortabayır Mahallesi'ndeki bir evde solüsyon kullanarak özel kağıtları sahte dövize çevirdiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler, önceki gün saat 16.30 sıralarında eve operasyon düzenledi. Evdeki Afrika uyruklu Talla Nkouetche Martın N., Cyrus Devarus B. ve Frank S. kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda ise karton kolilerin içerisinde 32 milyon 108 bin lira değerinde 1 milyon 780 bin sahte euro, 35 milyon 778 bin lira değerinde ise 2 milyon 70 bin sahte dolar ele geçirildi.

Özel kağıtları solüsyonla dövize çevirdiği an kamerada

Ayrıca sahte 240 bin Türk lirası bulundu. Evde devam eden aramalarda ise para yapımında kullanılan farklı renklerde sıvı maddeler, 2 adet çelik kasa, 2 adet yazıcı, 4 adet cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ile 250 adet 100 dolar yazan hazır para kağıdı, 3 kilogram pudra, üzerinde farklı ibareler bulunan 11 adet kaşe, bidon içerisinde sahte para yapımında kullanıldığı düşünülen kimyasal madde ve 10 kilogram altın renginde kıyılmış metal parçalarına el konuldu. Operasyon ve aramalar ile özel kağıtların solüsyonla dövize çevrildiği anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Solüsyonlu döviz çetesinden 1'i tutuklandı, 3'ü serbest kaldı

Aramaların ardından gözaltına tutulan Kamerun uyruklu Pierre Roland Herve N., ile Afrika uyruklu Talla Nkouetche Martın N., Cyrus Devarus B. ve Frank S. ifadelerini alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Pierre Roland Herve N. "dolandırıcılık" ve "parada sahtecilik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi
İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi
İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi
İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi
İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi
İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi
İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi
İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi
İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi

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İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi Apartmandaki komşu kavgasında darpla suçlanan taraf konuştu: 'Tartışmayı sosyal medyaya sızdırıp kadına şiddet olayı gibi gösterdiler' Apartmandaki komşu kavgasında darpla suçlanan taraf konuştu: 'Tartışmayı sosyal medyaya sızdırıp kadına şiddet olayı gibi gösterdiler'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da film gibi olay: İş adamını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi - Son Dakika
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