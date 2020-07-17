İstanbul'da film gibi soygun kamerada - Son Dakika

İstanbul'da film gibi soygun kamerada

Bayrampaşa'da maskeli ve şapkalı üç şüpheli, demir parmaklıları keserek girdikleri polisaj atölyesinin altını üstüne getirdi.

Bayrampaşa'da maskeli ve şapkalı üç şüpheli, demir parmaklıları keserek girdikleri polisaj atölyesinin altını üstüne getirdi. İçeride bulunan 2 kasayı patlatan şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalandı.

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor
Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı

Olay, Orta Mahalle'de saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çelik tencere ve un kazanlarının polisaj çalışmalarının yapıldığı atölyeye gelen 3 şüpheli ilk önce iş yerinin kapısını zorladı. Kapıdan giremeyen şüpheliler, demir parmaklıkları keserek atölyenin penceresinden içeriye girdi. Şüphelilerden ikisi para kasalarının olduğu ofise yönelirken diğer şüpheli ise iş yerinin kapısında etrafı gözetledi. Kasaların bulunduğu ofise giren şüpheliler çekmeceleri didik didik aradı. Kasaları zorlayarak içini açan şüpheliler iş yeri sahibinin ruhsatlı silahıyla beraber yüklü miktarda parayı çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler yaklaşık 45 dakika süren hırsızlığın ardından içeri girdikleri pencereden dışarı çıkarak kayıplara karıştı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli üç kişi atölye önüne gelerek etrafı gözetliyor. Atölyenin kapısını açamayan şüpheliler demir parmaklıklı pencereye yöneliyor. Demir parmaklıkları kesen şüpheliler camı kırarak içeri giriyor. Atölyenin içindeki ofise girerek içerideki çekmeceleri didik didik eden şüpheliler iş yeri sahibinin ruhsatlı silahıyla birlikte para kasalarının içinden yüklü miktar para çalıyor. Şüpheliler geldikleri pencereden çıkarak olay yerinden uzaklaşıyor

"DÜKKANIN KİLİTLERİNİ KESMİŞLER"

Yaşanan hırsızlıktan dolayı mağduriyetini dile getiren iş yeri sahibi Yusuf Kaçan, "Bize bu sabah haber geldi. Babam sabah 7 sıralarında beni aradı ve soyulduğumuzu söyledi. Bunu da karşımızdaki büfeciden öğrendik. Dükkanın kilitlerini kesmişler. Gazeteci bize gazete bırakırken, o da bu kilitlerde bir aksilik olduğunu söylemiş. Biz de telefon irtibatıyla apar topar evimizden çıkıp geldik. Çok kötü bir durumdaydı dükkanımız. Dükkanımızı soymuşlardı. Birçok maddi ve manevi masrafımız var. Çok sıkıntılı geçmiş" dedi.

"İKİ KASAYI DA PATLATMIŞLAR"

Kamera görüntüleri üzerinden konuşan Kaçan, "Kameraları incelediğimiz zaman ilk önce dışarıdan kapıyı zorluyorlar. Kapıyı açamayacaklarını anlayınca demir parmaklıkları kesiyorlar. Demir parmaklıkları kesip atlayarak içeriye giriyorlar. İki tane kasamız vardı dükkanımızda. İkisini de patlatmışlar. Birini her ihtimale karşı şaşırtma amaçlı boş bulunduruyorduk. Diğeri de doluydu. Patlatmışlar ikisini de" diye konuştu.

"KAMERANIN YÖNÜNÜ ÇEVİRİP ÇALIŞMAYA BAŞLIYORLAR"

Şüphelilerin ilk önce etrafı kolaçan ettiklerini söyleyen Kaçan, "Bir tanesi kamerayı görüyor ve diğerini uyarıyor. Kamerayı çevir diye. Kameranın yönünü çevirip çalışmaya başlıyorlar. Ruhsatlı silahımız vardı dükkanımızda. Çek koçanlarım vardı. 20-30 bin Türk Lirası param vardı. 2 bin dolarım, 2 bin Euro'ya yakın param vardı. Bunların hepsi gitmiş ve 140 bin Türk Liralık iş yaptım, karşılığında senet almıştım onu da alıp götürmüşler. Kasa geldiğim zaman bomboştu. Toplamda hemen hemen 70 bin Türk Lira para gitmiş" şeklinde konuştu.

"BİR İKİ KİŞİDEN ŞÜPHELENİYORUZ"

Atölyenin içine iki kişinin girdiğini aktaran Kaçan, "Dışarıda da bir tanesi gözcü yapıyor. Buraya gelen insanlar aşağı yukarı belli. Burada yıllardır esnafız. Bu işten ekmeğimizi yiyoruz. Bir iki kişiden şüpheleniyoruz. Yakın bir zamanda buraya gelip burayı analiz ettiğini düşünüyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Onun bir an önce cezasının verilmesini istiyorum. Gerçekten mağduruz. Şu durumda hastalık ve bayram arefesi gerçekten çok kötü bir durumdayız" dedi.

(İHA)

Orta Mahalle, Bayrampaşa, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da film gibi soygun kamerada - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:41 Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti 16:34 Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:43 Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı 15:29 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti
16:41
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
16:34
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
15:43
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
15:29
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
14:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
14:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 17:25:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da film gibi soygun kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]