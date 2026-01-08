İstanbul'da Fırtına Çatılar Uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Fırtına Çatılar Uçurdu

İstanbul\'da Fırtına Çatılar Uçurdu
08.01.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, sokakta geçen bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL, - İSTANBUL genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Şişli'de bir binanın çatısı uçtu. Kuvvetli rüzgar sonrası çatının uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dakikalar önce sokaktan geçen 1 kişi ölümden kıl payı kurtuldu.Darülaceze Caddesi ve Batı Caddesi'nde de fırtına nedeniyle çatılardan kopan parçalar sokağa savruldu.

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede çatılar uçtu, tabelalar yerinden koptu. Şişli'deki Paşa Mahallesi Gönül Sokak'ta fırtınanın da etkisiyle bir binanın çatısı uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye binaların çatılarında bulunan ve tehlike oluşturna parçaları merdiven yardımıyla topladı. Çatıdan kopan parçalar sokağa savrulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatıdan kopan parçaların savrulmasından dakikalar önce bir kişinin sokaktan geçtiği anlar görülüyor. Elindeki şemsiyeyle sokakta yürüyen kadının geçmesinden dakikalar sonra çatıdan kopan parçalar sokağa savruluyor.Yaşan olayın ardından sokakta park halinde bulunan araçlar da zaar gördü. Paşa Mahallesi'nde Darülaceze Caddesi ve Batı Caddesi'nde meydana gelen olaylarda ise, çatılardan kopan parçalar sokağa savruldu.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, İstanbul, Güvenlik, Fırtına, Fırtına, Güncel, Şişli, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Fırtına Çatılar Uçurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 17:55:34. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Fırtına Çatılar Uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.