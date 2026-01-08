İstanbul'da Fırtına ve Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
İstanbul'da Fırtına ve Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

08.01.2026 11:45
İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağışlar, ağaç devrilmeleri ve trafik kazalarına sebep oldu.

İstanbul'da aralıklarla süren yağış ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Gönül Sokak'ta bir binanın çatısındaki yalıtım malzemesi rüzgarın etkisiyle koparak yere düştü.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi Ali Efendi Sokak'ta evin bahçesindeki ağacın devrildiği park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Büyükçekmece D-100 kara yolundaki alt geçit rüzgarın etkisiyle deniz suyuyla doldu, geçidi kullanan araçlar güçlükle ilerledi. Mimaroba Mahallesi'nde de bir sitenin bahçesindeki ağaç devrildi. Yine aynı sitedeki bir binanın dış cephesinin bir bölümü şiddetli rüzgar nedeniyle koptu.

Avcılar'da bir iş merkezinin dış cephe kaplaması ile çatısının bir parçası rüzgarın etkisiyle koparak çevreye savruldu. Bu anlar vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Esenler Atışalanı Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde 5 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü, 2 araç zarar gördü.

Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde ağaç devrilmesi sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı, yaralı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde devrilen ağaç seyir halindeki 3 aracın üzerine düştü. Araçlarda hasar oluşurken, bir süre trafiğe kapanan yol ağacın ve araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Ataköy 19 Mayıs Caddesi'nde devrilen ağaç 2 otomobile hafif zarar verdi, yol bir süre ulaşıma kapandı.

Kağıthane'deki bir alışveriş merkezinin girişindeki kafenin çatısı koptu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kafenin çevresine çektikleri şeritle güvenlik önlemi aldı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısı koparak yan taraftaki bahçeye düştü.

Sultangazi'de bir evin çatısından kopan saclar caddedeki aracın üstüne düştü.

7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi

Pendik Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

Başakşehir'de trafik tabelası rüzgarla birlikte yerinden sallanarak tehlike oluşturdu. Bu anlar trafikte seyreden sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde de yüksek dalgalar oluştu. Dalgalar, Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer sahilinde etkili oldu.

Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında araçlar ağır ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74'lere kadar çıktı.

Kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA

