İstanbul'da Gümrük Kaçağı 2 Bin 560 Adet Oto Yedek Parçası Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 766 bin lira değerinde 2 bin 560 adet oto yedek parçası ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 766 bin lira değerinde 2 bin 560 adet oto yedek parçası ele geçirildi.



İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Çatalca Muratbey Gümrük Müdürlüğü denetimindeki antrepoda bulunan bir araçta ülkeye kaçak yolla sokulmak istenen ürünler olduğu değerlendirmesi üzerine operasyon başlatıldı. Ekipler antrepoda bulunan şüpheli aracı kontrol ettiğinde, araçtaki gümrük güvenlik mührünün sağlam olduğu ancak mührün bulunduğu halatın kesildikten sonra yeniden yapıştırıldığını belirledi. Aracı kontrol eden ekipler kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen yaklaşık 1 milyon 766 bin lira değerinde 2 bin 560 adet değişik markalara ait oto yedek parçası ele geçirdi.



Ekiplerin yaptıkları incelemelerde aynı cins yük beyanı ile yurda giriş yapan iki farklı araçtan birinde beyan edilene uygun kireç taşı diğerinde ise kaçak oto yedek parçaları olduğu, beyana uygun yükün yurda giriş işlemleri tamamlandıktan sonra içerisinde kaçak oto aksamı bulunan aracın yükü ile değiştirildiği tespit etti. Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediliyor.



- İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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