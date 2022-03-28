İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu - Son Dakika
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu

28.03.2022 09:21

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde araçlarıyla işe gitmek isteyen sürücüler D-100 karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde araçlarıyla işe gitmek isteyen sürücüler D-100 karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. İBB trafik verilerine göre yüzde 60 olarak ölçümlenen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da uzun süredir etkili olan soğuk havalar yerini güneşe bıraktı. Haftanın ilk iş gününde araçlarıyla işe gitmek isteyen sürücü ve öğrenci servisleri sabah saatlerinden itibaren D-100 karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. Karayoluna bağlanan ara arterlerde de uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 09.00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

Özellikle Kadıköy istikametinde yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu

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istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu - Son Dakika
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