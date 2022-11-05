İstanbul'da hava kirliliği tehlikeli seviyelere dayandı - Son Dakika
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İstanbul'da hava kirliliği tehlikeli seviyelere dayandı

05.11.2022 21:02

İstanbul'da hava kirliliği oranı çok yüksek seviyeye çıktı. Bu gece ve yarın sabah için uyarı yapan uzmanlar, mega kentte artan trafiğin hava kirliliğini yükselttiğini vurguladı. İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nin internet sitesinde yer alan veriler tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Kadıköy'e bağlı Göztepe Semti, hava kirliliği en yüksek ilçeler arasında zirvede yer aldı.

İstanbul'da hava kirliliği yüksek riskli seviyelere geldi. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde azot dioksit oranının çok yüksek seviyeye çıkacağı ifade edildi. Hava kirliliğinin sebepleri arasında yüksek basınç ve rüzgarsız havanın yanı sıra artan artan araç trafiği de gösterildi.

TRAFİK HAVA KİRLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

Kirli havanın özellikle astım hastaları için tehlikeli olduğu belirtilirken, Çevre Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Trafikte 10 kilometre hızla gidince, yüzde 50 ile 100 oranında daha fazla yakıt tüketiliyor. Bu da hava kirliliğine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"PENCERELERİ KAPALI TUTALIM"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise, sosyal medya hesabından İstanbul'da dün gözlemlenen puslu havanın ardından uyarılarda bulundu. Hava kirliliğinin baş ağrısına neden olabileceğini kaydeden Ökten, "İstanbul'da hava kirliliği çok yüksek. Şehre pus çökmüş durumda. Akciğer için riskli bir durum. İlerleyen saatlerde Avrupa yakası başta olmak üzere Azot dioksit miktarı iyice artacak. Baş ağrısı, baş dönmesi ve göğüs ağrısına sebep olabilir. Pencereleri kapalı tutalım..." dedi.

İstanbul'da hava kirliliği tehlikeli seviyelere dayandı

HASSAS KATEGORİDE 4 İLÇE

Öte yandan hava kirliliğinin ulaştığı korkunç seviye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nin sitesinde yer alan verilere de yansıdı. Verilere göre, hava kirliliğinde sağlıksızın bir altı olan 'hassas' kategorisinde 4 ilçe yer aldı. Kadıköy'de bağlı Göztepe semti 137 ile hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü bölge oldu. Göztepe'nin ardından Kağıthane 127, Kartal 114, Kadıköy 111 ile hava kirliliği en yüksek olan ilçeler olarak açıklandı.

İstanbul'da hava kirliliği tehlikeli seviyelere dayandı
İstanbul'da hava kirliliği tehlikeli seviyelere dayandı

"TEMİZ HAVA YOK"

Hava Forum'un Twitter sayfasından yapılan paylaşımda da, "Dikkat: İstanbul'da bu akşam, gece ve pazar sabah saatlerinde azot dioksit oranı çok yüksek seviyelere çıkıyor. Yüksek basınç var, rüzgar yok, kirlilik şehir üzerine çökecek. Astım hastaları için sıkıntılı hava. Ayrıca birçok insanda baş ağrısı da yapar. Temiz hava yok..." uyarısı yapıldı.

İstanbul'da hava kirliliği tehlikeli seviyelere dayandı

Ayrıca AccuWeather'in sitesinde yer alan Hava Kalitesi indeksinde ise İstanbul'daki kirlilik 49 olarak ölçüldü.

İstanbul'da hava kirliliği tehlikeli seviyelere dayandı
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