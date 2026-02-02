İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu: 9 Tutuklama

İstanbul genelinde bakır kablo ve inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'unun tutuklandığı bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kent genelinde inşaat şantiyelerinden maddi değeri yüksek bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüphelilere ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bu soruşturmaya yönelik 30 Ocak'ta basın açıklaması yapıldığı aktarılan açıklamada, "Gözaltına alınan 19 şüpheliden 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesi, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle ilgili Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 9 şüphelinin tutuklanmasına, 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.