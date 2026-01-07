İstanbul\'da Kafa Kafaya Kaza: 4 Yaralı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen bir sürücünün kullandığı otomobil karşı yönden gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi İmrahor Mesire Alanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa A. yönetimindeki 34 BLB 9816 plakalı araç, karşı yönden gelen Sadık A. yönetimindeki 57 AS 477 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki çayırlık araziye savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından yapılan kontrollerde, Musa A.'nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin ehliyetsiz sürücü Musa A. olduğu, diğer üç yaralının ise Sadık A.'ın kullandığı araçta bulunan yolcular olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kazadan sonra yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yaralılardan birisinin "Dizlerimi hissetmiyorum" dediği duyuldu. - İSTANBUL