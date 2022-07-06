Son dakika haberleri: İstanbul'da kanlı baskın: Öfkeli adam, avukatı ve davacıyı öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İstanbul'da kanlı baskın: Öfkeli adam, avukatı ve davacıyı öldürdü

06.07.2022 16:19

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da kanlı baskın: Öfkeli adam, avukatı ve davacıyı öldürdü Cinayet anı kameraya yansıdı Bakırköy'de bir kişi, yıllar önce 'adam yaralama' suçundan açılan tazminat davasının geri çekilmemesine öfkelenerek önce ofisindeki avukatı öldürdü.

İstanbul'da kanlı baskın: Öfkeli adam, avukatı ve davacıyı öldürdü

Cinayet anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - Bakırköy'de bir kişi, yıllar önce 'adam yaralama' suçundan açılan tazminat davasının geri çekilmemesine öfkelenerek önce ofisindeki avukatı öldürdü. Öfkeli adam daha sonra kendisine dava açan 71 yaşındaki kadını da Büyükçekmece'de silahla vurarak öldürdü. Saldırgan yakalanırken kadının öldürülme anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay öğlen saatlerinde Bakırköy ve Büyükçekmece'de yaşandı. İddiaya göre, Abdullah Türkoğlu isimli şahıs yıllar önce Öznur Tufan isimli kadının yeğenine silahla yaraladı. Ceza alan Türkoğlu, hapisten çıktıktan sonra kendisine tazminat davası da açıldığını öğrendi. Duruma kıza Türkoğlu davayı açan Tufan'ı ve avukatı Servet Bakırtaş'ı tehdit etti. Türkoğlu ardından silahıyla Bakırtaş'ın ofisini basarak ofiste öldürdü.

Büyükçekmece 71 yaşındaki kadını da öldürdü

Türkoğlu, cinayetin ardından Büyükçekmece'de mobilya eşyaların satıldığı dükkanı bulunup Tufan'ın ofisine de gitti. Burada oturup komşuları ile sohbet eden Tufan'a ateş etti. Boynundan silahla yaralanan Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde yakalandı

Türkoğlu, cinayeti işledikten sonra olay yerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan Tufan'ın Türkoğlu tarafından öldürülme anı da iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde Tufan'ın bir kadınla oturduğu sırada Türkoğlu tarafından vurulması yer aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Servet Bakırtaş'ın avukat arkadaşı Alaiddin Kölgesiz, "Haberi alır almaz buraya geldim. Çok üzüldüm. Servet çok iyi bir hukukçuydu. Çok iyi bir avukattı. İşini hakkıyla yapan bir avukattı. Bir hukuk davasıymış. Yaralamadan kaynaklanana bir tazminat davasında katil önce davadan vazgeçirmek istemiş. Daha sonra bu vazgeçmeyince önce kadını tehdit etmiş sonra Servet'i tehdit etmiş. Öğrendiğimiz kadarıyla önce Servet'i sonra da kadını vurmuş. Çok basit bir şeyden kaynaklanan bir cinayet. Tazminattan davasından insan öldürülmez" dedi.

Saldırganın binaya giriş ve çıkışı kameraya yansıdı

Öte yandan saldırganın Bakırköy'de Servet Bakırtaş'ın avukatlık bürosunun olduğu binaya elinde çantayla giriş ve çıkışı da kameraya yansıdı.

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Son dakika haberi: İSTANBUL'DA KANLI BASKINLAR; AVUKATI VE DAVA AÇAN KADINI ÖLDÜRDÜ Saldırganın fotoğrafı ve kaçış anı Son dakika haberi: İSTANBUL'DA KANLI BASKINLAR; AVUKATI VE DAVA AÇAN KADINI ÖLDÜRDÜ Saldırganın fotoğrafı ve kaçış anı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: İstanbul'da kanlı baskın: Öfkeli adam, avukatı ve davacıyı öldürdü - Son Dakika

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