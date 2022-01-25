İstanbul'da kar kalınlığı 85 santimetreye ulaştı! - Son Dakika

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, trafiğin durma noktasına geldiği yerlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor. Yoğun kar yağışı TEM otoyolunda da etkili oldu.

"AFET YAĞIŞI"

İBB Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) çalışmaları takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, yağan karı "afet yağışı" olarak niteledi.

"KAR KALINLIĞI 85 SANTİME ULAŞTI"

Bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreye yaklaştığını aktaran İmamoğlu, "Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi gibi noktalarda kırsala gittikçe 80-85 santim gibi kar yüksekliklerini ölçerek bize ulaştırdı. Güneydeki ilçelerimizde 50-60 santimetrelere iniyor. Kent merkezinde de 35-40-50 santimetrenin altında pek fazla yer ölçemiyoruz." dedi.

İşte kar fırtınasında kalan İstanbul'dan görüntüler...