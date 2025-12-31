Görüntü İstanbul'dan! Bir anda beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Görüntü İstanbul'dan! Bir anda beyaza büründü

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü İstanbul\'dan! Bir anda beyaza büründü
31.12.2025 02:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü İstanbul\'dan! Bir anda beyaza büründü
Haber Videosu

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yağışın ardından Çamlıca Tepesi beyaza bürünürken, buraya gelenler karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini kısa sürede arttırdı. Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü.

ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde etkili oldu. Yağışla birlikte vatandaşların sıkça uğradığı Çamlıca Tepesi de beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilenler, Çamlıca'da kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kar manzarasını görüntülerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kaynak: DHA

Anadolu Yakası, Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü İstanbul'dan! Bir anda beyaza büründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu 8 kilo altın sevgiliden çıktı Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikinci gün gerginlikle başladı Cemil Koç’un sözleri çıldırttı Ayşe Tokyaz duruşmasında ikinci gün gerginlikle başladı! Cemil Koç'un sözleri çıldırttı
Marmara’da 2 tankerden acil durum çağrısı Kurtarma ekipleri sevk edildi Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi
“Daltonlar“ davasındaki arbedeye soruşturma: Üç avukat hakkında gözaltı kararı verildi "Daltonlar" davasındaki arbedeye soruşturma: Üç avukat hakkında gözaltı kararı verildi
İstinaf, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin “red“ kararını kaldırdı İstinaf, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin "red" kararını kaldırdı
Rus iş insanın lüks oteli 6 milyar TL’ye satışa çıkarıldı Rus iş insanın lüks oteli 6 milyar TL'ye satışa çıkarıldı
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

09:13
Emekli zammında bomba kulis En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi
08:25
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı
08:17
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi Savcılık kararını verdi
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi
07:41
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü Bakan Şimşek’ten açıklama var
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
07:32
42 il için sarı kodlu uyarı Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak
07:01
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO’ya dudak uçuklatan prim
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
06:49
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı’dan ilk mesaj
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2025 09:20:22. #7.11#
SON DAKİKA: Görüntü İstanbul'dan! Bir anda beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.