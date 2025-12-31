Görüntü İstanbul\'dan! Bir anda beyaza büründü

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini kısa sürede arttırdı. Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü.

ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde etkili oldu. Yağışla birlikte vatandaşların sıkça uğradığı Çamlıca Tepesi de beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilenler, Çamlıca'da kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kar manzarasını görüntülerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.