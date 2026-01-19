İstanbul'da Kar Keyfi: Poşetle Kaymak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İstanbul'da Kar Keyfi: Poşetle Kaymak

İstanbul\'da Kar Keyfi: Poşetle Kaymak
19.01.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de çocuklar, kar yağışı sonrası sokakta poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Arnavutköy'de mahalle sakinleri ve çocuklar, poşetlerle kayarak sokağı kayak merkezine çevirdi. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan onlarca çocuk, karın keyfini doyasıya yaşadı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Arnavutköy'ün Mustafa Kemal Paşa Mahallesi de beyaz örtüyle kaplandı. Kar sevinci yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Kar yağışının ardından yokuşta toplanan çocuklar ise, poşetleri kızak gibi kullanarak saatlerce kaydı. Sokakta oluşan görüntüler gülümsetirken, çocukların neşesi ve mahallelinin ilgisiyle renklenen anlar, dron kamerasıyla görüntülendi.

"Poşetle kaymayı babamdan öğrendim"

Poşetlerle kayarak eğlenen çocuklardan 10 yaşındaki Umut Ensar Kılıçsoy, "Burada poşetlerle kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. Burada kayabileceğimizi bir arkadaşım söyledi. Biz de buraya geldik. Gerçekten çok eğlenceli" dedi.

11 yaşındaki Yüsra Ecrin ise, "Burada kayıyoruz, kardan adam yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımla geldim. Bazen poşetle, bazen elimizde ne varsa onunla kayıyoruz. Poşetle kaymayı babamdan öğrendim, akşamları da ailemle gelip kayıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Kar Keyfi: Poşetle Kaymak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
16:06
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 16:52:09. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kar Keyfi: Poşetle Kaymak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.