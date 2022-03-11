İstanbul'da kar, Tekirdağ'da güneş - Son Dakika
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İstanbul'da kar, Tekirdağ'da güneş

11.03.2022 19:33

İstanbul'da kar, Tekirdağ'da güneş İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ merkeze bir gram kar düşmedi Aybar kar fırtınası ile boğuşan İstanbul'un hemen yanı başındaki Tekirdağ şehir merkezine bir gram kar düşmemesi ve kentin güneşli olması şaşırtıyor.

İstanbul'da kar, Tekirdağ'da güneş

İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ merkeze bir gram kar düşmedi

TEKİRDAĞ - Aybar kar fırtınası ile boğuşan İstanbul'un hemen yanı başındaki Tekirdağ şehir merkezine bir gram kar düşmemesi ve kentin güneşli olması şaşırtıyor.

Aybar kar fırtınasının yaşandığı İstanbul'un hemen yanı başındaki Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kar yüzü görmedi. İstanbul'da geçtiğimiz aylarda ve son zamanlarda yoğun kar yağışına karşın güneşli havanın yaşanmasına karşın Tekirdağ'da kar düşmemesi ve havanın güneşli olması şaşkınlığa sebep oluyor. Kentte soğuk havaya rağmen sahile inen bazı vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkararak yürüyüş yaptı. Kimi vatandaşlarda sahil kenarındaki kafelerde oturup denize karşı çay içti.

"Tekirdağ'da hava güllük gülistanlık"

Tekirdağ sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlardan Hüseyin Bilal, "İstanbul bugün yağışlı. Devamlı yağacak herhalde. Ama Tekirdağ'da güzel bir hava var. Gerçi hissedilir derecede biraz soğuk ama normalde güneş var iyi. Aramızda 30-40 kilometre var. Çorlu'da kar yağıyor. Tekirdağ'da ise hava güllük gülistanlık. Burayı tutmadı herhalde" dedi.

Sahilde yürüyüş yapan Mehmet Korkmaz ise "Bu doğanın bir kanunu. İstanbul işte 100 kilometre ileride kar fırtına, buralarda bak güneş çok güzel bir şehir. Bundan faydalanmamız gerekiyor. Hava soğuk olsa da yürümeyi seviyorum. Günlük yürümeye çalışıyorum" diye konuştu.

İstanbul'da kar, Tekirdağ'da güneş
İstanbul'da kar, Tekirdağ'da güneş
İstanbul'da kar, Tekirdağ'da güneş

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İstanbul, Tekirdağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar, Tekirdağ'da güneş - Son Dakika


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