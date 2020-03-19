İstanbul'da kar yağışı - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı
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İstanbul'da karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili oldu.
İstanbul'da karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili oldu.
İstanbul'un Anadolu Yakasında tüm ilçelerde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde ısının sıfır dereceye düşmesi ile karla karışık yağmur ve kar olarak görüldü.
Maltepe, Kartal ve Pendik'in yüksek kesimlerinde yağmur karla karışık yağarken, Yakacık ve Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:09 Kaynak: AA
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