İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kar yağışı görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde bazı ilçelerde etkisini göstermişti. Sabah saat 06.00 sıralarında kar yağışı Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi'nde görüntülendi. - İSTANBUL