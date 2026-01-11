İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
Yerel

İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor

İstanbul\'da Kar Yağışı Bekleniyor
11.01.2026 13:01
AKOM, İstanbul'da hafta sonu fırtına ve yağmur sonrası sıcaklıkların düşerek kar yağışına neden olacağını açıkladı.

AKOM, İstanbul'da hafta sonu etkili olan fırtına ve sağanak yağışının yerini, sıcaklıkların 2-3 derece seviyelerine gerilemesi ile birlikte karla karışık yağmura bırakması ve pazartesi sabahına doğru kar şeklinde görülmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan fırtına ve sağanak yağışlara karşı İBB ekipleri, AKOM koordinasyonunda 4 bin 132 personel ve bin 651 araçla kent genelinde sahada görev yaptı. Öte yandan AKOM, 11 Ocak Pazar günü yağışların yer yer etkisini sürdürmesi beklendiğini açıkladı. Akşam saatlerinden sonra ise sıcaklıkların 2-3 derece seviyelerine gerilemesiyle birlikte yağışların karla karışık yağmur ve pazartesi sabahına doğru kar şeklinde görülmesinin beklendiği, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkisiyle fırtına ve sağanak yağışlar etkili olduğu belirtildi.

Yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı

Saat 20.00 itibarıyla etkili olmaya başlayan sağanak yağmur, 21.00'da Avrupa Yakası'nda şiddetini artırarak il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti. Hadımköy, Arnavutköy, Büyükçekmece, Florya ve Eyüpsultan'da bir saat içerisinde metrekareye 10 ila 15 kilogram arasında yağış kaydedilirken, İstanbul genelinde gün boyu toplam yağış miktarı 10 ila 25 kilogram aralığında ölçüldü. Fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle yaşan;abilecek olumsuzluklara karşı ilgili tüm birimler uyarılarak alarm durumuna geçirildi. Afet İşleri, İtfaiye, Park ve Bahçeler, Zabıta, Trafik, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İSKİ, İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları, İşletmeler ve Halkla İlişkiler birimleriyle koordinasyon, saat 17.00 itibarıyla AKOM'dan sağlandı.

Fırtına nedeniyle 82 olay bildirildi

Fırtına nedeniyle İBB komutalarına şu ana kadar toplam 82 olay bildirildi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi. Müdahale edilen olaylar arasında 26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 2 çatı uçması, 51 tehlike arz eden parça ve 3 direk devrilmesi yer aldı. Sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde lokal su baskınları, yollarda göllenmeler ve rögar taşmaları meydana geldi. Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beykoz, Çatalca, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer ve Sultangazi'de farklı noktalarda yaşanan bu olumsuzluklara ekiplerce hızlı şekilde müdahale edilirken, ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Gün içerisinde bazı hatlarda sefer iptalleri yaşanırken, dün akşam saat 19.00 itibarıyla tüm seferler kademeli olarak iptal edildi.

Pazartesi kar yağışı etkili olacak

AKOM, yağışlar il genelinde şiddetini kaybederken, aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin pazar günü boyunca devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Pazar akşam saatlerinden itibaren ise Balkanlardan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle yaklaşık 10 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 2-3 derece seviyelerine kadar düşeceği, yağışların karla karışık yağmur ve pazartesi sabah saatlerine doğru il genelinde kar şeklinde görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi. - İSTANBUL

