İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Etkiledi

(İSTANBUL) Sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı İstanbul'da aralıklarla etkili oluyor. Özellikle kentin batısındaki ilçelerde yağan kar nedeniyle yurttaşlar daha çok metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarını tercih ediyor. İBB ekipleri metrobüs yolları başta olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Hava sıcaklığının eksi 1 derecelere düştüğü sabahın erken saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kentin batısındaki ilçelerde hayatı etkiledi. İBB trafik haritasına göre sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 79 seviyesine çıktı. İlerleyen saatlerde yoğunluk azaldı, yüzde 50'li seviyelere düştü. Kar yağışının etkisini artırdığı saatlerde yurttaşlar daha çok metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarını tercih ediyor. İBB ekipleri metrobüs yolları başta olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği de, kar yağışı nedeniyle bugün saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.Valilik açıklamasında "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. bir talimata kadar yasaklanmıştır." denildi.