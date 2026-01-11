İstanbul'da Kar Yağışı Uçuşları Etkileyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Kar Yağışı Uçuşları Etkileyecek

İstanbul\'da Kar Yağışı Uçuşları Etkileyecek
11.01.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele ekipleri hazır, uçuşlar %10 azaltıldı.

İSTANBUL'da yarın beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş operasyonlarının yüzde 10 oranında azaltıldığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele ekipleri hazır bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a yönelik kar yağışı ve olumsuz hava koşulları uyarılarının ardından Türk Hava Yolları ve AJet uçuşlarını iptal ederken, havalimanlarında ise uçuş kapasitesi azalmaya gitti. Yarın beklenen kar yağışı nedeniyle uçuş güvenliğinin aksamaması adına Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik karla mücadele ekipleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hazır bekletiyor. HEAŞ, karla mücadele kapsamında kış döneminde yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda bulunan 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu, araç servis yolları ve park alanları kar ve buzdan arındırılarak uçuş emniyetini sağlayacak.

Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Hava Durumu, İstanbul, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kar Yağışı Uçuşları Etkileyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü

21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 22:36:50. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kar Yağışı Uçuşları Etkileyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.