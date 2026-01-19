İstanbul'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksatıyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

İstanbul Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır." ifadeleri yer aldı.