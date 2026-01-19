İstanbul'da Kar Yağışı Zor Anlar Yarattı - Son Dakika
İstanbul'da Kar Yağışı Zor Anlar Yarattı

İstanbul\'da Kar Yağışı Zor Anlar Yarattı
19.01.2026 09:24
İstanbul'da etkili kar yağışı, vatandaşları yolda yürürken zor durumda bıraktı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Karla kaplı yollarda yürümeye çalışan vatandaşların karla imtihanı havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarında işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar süpriziyle karşılaştı. Karlı kaplanan yollarda ve kaldırımda yürüyen vatandaşlar, güçlük çekti. Bazı alanlarda merdivenlerden inmeye çalışanların düşmemek için büyük uğraş verildiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
