İstanbul'da karda mahsur kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi - Son Dakika

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı. Aravutköy de ise kar ve trafik yüzünden aracında mahsur kalan diyaliz hastası bir vatandaş yaşamını yitirdi.

MAHSUR KALDIĞI ARACINDA FENALAŞTI

Arnavutköy Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde, aracında mahsur kalan diyaliz hastası bir vatandaş aracında fenalaştı. Fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri yoğun kar yağışı ve trafik nedeniyle ulaşamadı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaş Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.