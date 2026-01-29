İstanbul'da Kayıp Kadın Cinayetinde 5 Gözaltı - Son Dakika
İstanbul'da Kayıp Kadın Cinayetinde 5 Gözaltı

29.01.2026 16:39
93 yaşındaki Fatma Demircan'ın torunu Volkan G, cinayeti itiraf etti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 93 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen torunu ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 21 Ocak'ta 93 yaşındaki Fatma Demircan hakkında yapılan kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Demircan ile aynı evde yaşayan kızı Gülay G, damadı Veli G. ile torunları Volkan ve Birkan G. ile görüşen ekipler, çelişkili ifadeler üzerine kayıp kadının öldürülmüş olma ihtimalinden şüphelendi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, torun Volkan G'nin anneannesini 20 Ocak'ta babasına ait arabaya bindirdiğini ve Arnavutköy Balaban Mahallesi'ne götürdüğünü tespit etti.

Volkan G'nin daha sonra kazma, kürek ve çiçek aldığı, birkaç gün boyunca bu bölgeye gittiği belirlendi.

Arama köpeklerinin de yardımıyla Terkos Gölü çevresinde çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp Fatma Demircan'a ait olduğu değerlendirilen kanlı kıyafetler ve saç örnekleri buldu.

Bunun üzerine şüpheli torun Volkan G. ile Demircan'ın kızı Gülay G, damadı Veli G, torunu Birkan G. ve Volkan G'nin eski eşi Meltem Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eve giden ekipler, intihar girişiminde bulunan ve yanında "Ben iyi bir adam olamadım, anneanneme bunu yapabildim." şeklinde not bulunan şüpheli Volkan G'yi hastaneye kaldırdı.

Hastaneden taburcu edildikten sonra savcı ve polis gözetiminde yer gösterme işlemi yaptırılan şüpheli Volkan G, anneannesini öldürdüğünü itiraf etti.

Kayıp kadının bulunması için iş makineleriyle bölgede başlatılan kazı çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin cinayetin ardından bir marketten çiçek alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

