İstanbul'da kızgın kadın sürücü çarpıştığı aracı taşladı - Son Dakika
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İstanbul'da kızgın kadın sürücü çarpıştığı aracı taşladı

25.05.2022 12:40
İstanbul'da kızgın kadın sürücü çarpıştığı aracı taşladı

İstanbul Beylikdüzü'nde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada, otomobil sürücüsü kadının diğer araca taşla vurması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada, otomobil sürücüsü kadının diğer araca taşla vurması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, pazar günü öğle saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda ilerleyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Araçlarda hasar oluşurken otomobilin kadın sürücüsü, kazaya karışan diğer aracın camlarına ve kaportasına taşla zarar verdi.

Kadın sürücünün bağırarak araca taşla vurması cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

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