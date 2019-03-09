Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kızıl Gün Batımı

İstanbul'da Kızıl Gün Batımı

5 dakika önce

İstanbul'da gün batımıyla birlikte gökyüzü adeta kızıla boyandı.

İstanbul'da Kızıl Gün Batımı, System.String[]
İstanbul'da gün batımıyla birlikte gökyüzü adeta kızıla boyandı. Kimileri bu büyüleyici manzaranın seyrine dalarken, kimileri ise o anları cep telefonları ile görüntüledi.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti.

Güzel havanın tadını çıkarmak için evlerinden çıkanlar, akşam saatlerinde ise büyüleyici bir manzara ile karşılaştı. Gün batımıyla birlikte gökyüzündeki bulutlar kızıl renge bürünürken, güneşin bulutlardan yansıyan ışıklarıyla Haliç Boğazı'nın suları da adeta kızıla boyanınca, ortaya çıkan manzara görsel bir şölene dönüştü. Unkapanı'ndaki Atatürk Köprüsü üzerinde balık tutanlar ve civarda yürüyüş yapanlar, eşsiz manzarayı doyasıya seyretti. Manzarayı seyretmekle kalmayıp cep telefonları ile görüntülemeyi tercih edenlerin de olduğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:30 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de Koyun Trafiği! Kovalamacaya Sürücüler de Katıldı Fenerbahçe, Kopenhag Forması Giyen Robert Skov'a Kancayı Taktı

Binali Yıldırım: Beylikdüzü'ne Metro Gelecek AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Gençlerle Birlikte PUBG Oynadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 23:35:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kızıl Gün Batımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]