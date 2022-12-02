İstanbul'da korkunç olay: Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç olay: Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu

02.12.2022 02:00

Seyrantepe'de 25 yaşındaki bir genç, kız arkadaşını cep telefonuyla arayarak helallik istedikten sonra arkadaşlarıyla buluşma yeri olan sokağa gitti.

Seyrantepe'de 25 yaşındaki bir genç, kız arkadaşını cep telefonuyla arayarak helallik istedikten sonra arkadaşlarıyla buluşma yeri olan sokağa gitti. Genç, burada aracının içerisinde silahla kendini başından vurdu. Genç, aracın içerisinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikçilik yapan 25 yaşındaki Deniz Berber, akşam saatlerinde kız arkadaşı Sevda A.'yı cep telefonuyla arayarak helallik istedi. Ardından 06 CJY 580 plakalı otomobiline binen genç, arkadaşlarıyla her zaman buluştuğu sokağa giderek bir süre bekledi. Berber, ardından yanındaki silahla aracın içerisinde kendini başından vurdu. Olay yerine gelen arkadaşlarının ihbarı üzerine olayın yaşandığı yere sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berber'in üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri aracın etrafına güvenlik şeridi çekerek bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Seyrantepe, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korkunç olay: Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç olay: Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu - Son Dakika
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