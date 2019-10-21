Son Dakika Haberleri: İstanbul'da korsan kitap operasyonu
Son Dakika Güncel İstanbul'da korsan kitap operasyonu

İstanbul'da korsan kitap operasyonu

1 saat önce

İSTANBUL'da 2 ay boyunca düzenlenen korsan kitap operasyonlarında 68 bin 667 korsan kitap ele geçirildi, 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da korsan kitap operasyonu, System.String[]
İSTANBUL'da 2 ay boyunca düzenlenen korsan kitap operasyonlarında  68 bin 667 korsan kitap ele geçirildi, 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 ay boyunca piyasa değeri 7 milyon 168 bin 770 lira olan korsan kitap operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 68 bin 667 bandrolsüz kitap, 14 bin 800 kitap kapağı, 96 bin kitap forması, 320 metal kalıp, bin 100 yabancı dil CD ve DVD'si ve 3 harddisk ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında farklı tarihlerde yakalanarak gözaltına alınan 33 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Huawei'den İstanbul'da yeni servis merkezi
Kapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbe! İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü! Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü'ne atandı! Hakan Atilla kimdir?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 19:35:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da korsan kitap operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]