İstanbul'da kurban pazarları koronovirüs önlemleriyle kurulmaya başlandı; İl tarım müdürü önlemleri... - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını gölgesinde geçecek Kurban Bayramı öncesi, kurban pazarları kurulmaya başlandı. Yenibosna Çobançeşme'de bulunan kurban pazarında süren hazırlıklar, havadan da görüntülendi. Salgın nedeniyle pazarlarda alınacak önlemleri anlatan İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Şu anda da hazırlıklar yapılıyor. Koronavirüs ile ilgili olarak bu sene hayvan pazarlarında bir takım önlemler alındı. İçinde bulunduğumuz pazarda hazırlıklar başlamış vaziyette. Bu yıl çadırlar arasındaki mesafe, minimum 2 metre olacak" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışlarının yapılacağı pazarlarda hazırlıklar başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle "Kontrollü sosyal hayat" kurban pazarlarında da hakim olacak. Bu yıl salgın gölgesinde geçecek Kurban Bayramı öncesi, hazırlıkların sürdüğü pazarlarda çok sayıda önlem alındı. Giriş ve çıkışların ayrı kapılardan yapılacağı alanlarda, aynı anda belirli sayıda kişi bulunabilecek. Birbirine yakın sıralanmasına alışkın olduğumuz çadırlar arasında da, en az iki metre mesafe bırakılacak. Kurbanlık satışlarının vazgeçilmezi, satıcı ve müşteri arasında dakikalar süren 'el sıkışmalı' uzun pazarlıkların yapılması ise bu yıl yasak.

ÇADIRLAR ARASI EN AZ İKİ METRE MESAFE

Bu yıl koronavirüs nedeniyle kurban pazarlarında daha fazla önlem alındığını anlatan İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Karaca, "Koronavirüs gölgesinde bir bayram yaşayacağız. 10 Mart'tan itibaren ülkemiz bu salgınla mücadele ediyor ve çok da başarılı bir şekilde gidiyoruz. Bu başarıya gölge etmemek adına bizler de İstanbul'da kurban bayramında bütün hazırlıklarımızı tüm kurumlar olarak valiliğimiz, jandarma, emniyet, il ve ilçe belediyelerimiz olarak görevlendirmelerimizi yaptık. Kurban hizmetleri komisyonlarında kararlar alındı. Nerelerde satış yapılmasına izin verileceği konusunda da bütün çalışmalarımız bitti. Şu anda da hazırlıklar yapılıyor. Koronavirüs ile ilgili olarak bu sene hayvan pazarlarında bir takım önlemler alındı. İçinde bulunduğumuz pazarda hazırlıklar başlamış vaziyette. Bir kere bu yıl çadırlar arasındaki mesafe minimum 2 metre olacak" ifadelerini kullandı.

BU YIL KURBAN PAZARLARINDA 'TOKALAŞMA' OLMAYACAK

Karaca, şöyle devam etti:

"Girişlerde ateş ölçülecek, maske kontrolü yapılacak. Dezenfektan kullanılıp içeriye girilecek ve içerde belli bir sayıda insan olacak. Kişi sayısı belli bir sayıya ulaştığında, diğerleri bekleyecek ve sonra içeriye girecek. Belli noktalardan giriş, belli noktalardan çıkış olacak. Giriş ve çıkışlar birbirinden bağımsız olacak. Bütün vatandaşlarımız 3 kurala yani maske, mesafe, temizlik kurallarına uyacaklar. Yine bu sene farklı olarak tokalaşma olmayacak. Bunu artık vatandaşlarımız nasıl yapar bilemiyoruz. Gözleri ile mi yaparlar, değneklerle mi… Bu kuralları getirdik"

KURBAN KESİM YERLERİNDE 'RANDEVU' DÖNEMİ

Kurban kesim noktalarında ise randevulu sistemin uygulanacağını ifade eden Karaca, "Ayrıca hayvan kesim yerlerinde mutlaka randevulu sisteme geçtik. Vatandaşlar randevu alarak gelecek. Kalabalık olmamak adına da her hisse ile ilgili olarak belirli sayıda kişinin kesim noktalarına girişine izin vereceğiz. Randevu saati henüz gelmeyenler, daha sonra gelecek. Randevu kaçta ise o saatte gelmeliler. Kesimleri mümkün mertebe 3 güne yaymayı planlıyoruzö şeklinde konuştu.

DÜZENLİ DEZENFEKSİYON YAPILACAK, SATICILARIN KURALLARA UYUP UYMADIĞI SÜREKLİ DENETLENECEK

Kurban çadırları dışında pazarda bulunan diğer alanların da dezenfeksiyonunu sık sık yapacaklarını ve satış yapan kişileri de kurallara uyup uymadıkları konusunda denetleyeceklerini dile getiren Karaca, "Bir kurban pazarında sadece hayvanların bulunduğu çadırlar yok. Kurban pazarı komplike bir yapı burada. Hayvanların barınacağı çadırlar, atıkların bulunduğu kısımlar, kesim yerleri, sosyal donatılar dediğimiz tuvalet, duş gibi yerlerin de pazarlarda olmasını şart koşuyoruz. Bunları da sürekli olarak denetliyoruz. Bu alanların dezenfeksiyonu hem ilçe belediyelerimiz tarafından belli aralıklarla gerçekleştirilecek. Ayrıca, Pazar sorumlularına da bir veteriner hekim bulundurma zorunluluğu getirdik bu yıl. Kurban satışı yapanların da günlük olarak ateş ölçümleri yapılacak. Çadırların önlerinde dezenfektanlar olacak. Mesafeye dikkat edip etmedikleri konusunda da resmi görevliler, Pazar sorumluları her zaman burada olacak. Denetimden hiçbir şekilde geri durmayacağız" dedi.

"RANDEVUNUZ 12'DE İSE, 9'DA GELMEYİN"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Karaca, " Vatandaşlara rica ediyoruz, eğer randevunuz öğlen saat 12'de ise, sabah 9'da gelmeyin. Biliyorsunuz bizim insanımızın şöyle bir şeyi vardır, ilk gün ilk sırada kesmek isterler ama bu mümkün değil. Kendi aramızda konuşurken şu saatte kavurmayı yedim deriz, ne kadar erken olduğu ile övünürüz ama önemli olan kavurmayı yediğimiz saat değil. O kavurmanın sağlıklı ve hijyenik olması önemli. Şunu da belirteyim, vatandaşlarımız mutlaka izinli satış noktaları ve kesim yerlerine gitsinler. Bununla ilgili listeler zaten ilan edilecek. Bir de bunu mutlaka profesyonel kişilerin yapması lazım. Kesim yerlerinde parçalama işlemi ile uğraşan kişiler de metrekareye göre belli sayıda bulunacaklar. O konuda da gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın, aldığı hayvanla ilgili tüm bilgileri görebileceği bir program geliştirdi bakanlığımız. Bu programı indirerek, küpe numarasını girdikleri takdirde hayvanla ilgili tüm bilgileri görebilecekler. Ayrıca hayvandan insana geçen zoonoz karakterli hastalıklarla ilgili bilgiler de burada mevcut" ifadelerini kullandı.

"HAYVAN SAYILARI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SIKINTI ÖNGÖRÜMÜYORUZ"

16 Temmuz itibarıyla İstanbul'a hayvan girişlerinin başlayacağını vurgulayan Karaca, "Trakya bölgemiz aşılı arilik statüsüne sahip. Bu statüyü korumak adına belli şartları taşıyan, kan analizi yapılmış hayvanlar Avrupa Yakası'na geçebilecek. Bununla ilgili de yol kontrollerimize başladık. Kurban bayramı demek, hayvan hareketlerinin artması demek. Bu da hayvan sağlığı açısından çok önemli. Özellikle salgın hastalıkların iller arasında yayılması ile ilgili ciddi sıkıntılar meydana getiriyor. Kurban öncesi yapılan çalışmalara göre hayvan varlığımız ile ilgili bir sıkıntımız yok. Sayın bakanımız da zaten açıklama yaptı bu konuda. Bu sene de geçen yılki rakamları bekliyoruz. Hayvan sayısı ile ilgili de herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz. Geçen yıl 75 bin civarında büyükbaş, 70 bin civarında da küçükbaş kesimi yapıldı. Bu yıl da aşağı yukarı aynı rakamları bekliyoruz" diye konuştu.

- İstanbul